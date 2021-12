Kühlturm von Beschneiungsanlage in Brand geraten

Bei Schweißarbeiten ist der Kühlturm einer im Bau befindlichen Beschneiungsanlage in Todtnau (Kreis Lörrach) in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, löschten Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand gegenüber der dortigen Rothaus-Sesselbahn am Mittwoch. Ermittlungen zufolge entzündete sich das Material zur Dämmung des fünf Meter hohen Kühlturms während der Schweißarbeiten. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar, verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

