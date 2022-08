Kühe verursachen Unfall und fliehen aus Transporter

Drei Kühe in einem Tiertransporter haben einen Unfall auf der Bundesstraße 30 bei Laupheim (Kreis Biberach) verursacht. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, gerieten die Rinder am Samstagabend in dem Transporter in Unruhe und schaukelten den Anhänger auf. Der Fahrer verlor die Kontrolle über den Wagen und kam von der Straße ab. Der Anhänger löste und überschlug sich. Zwei Tiere sprangen vom Anhänger und liefen davon, eine Kuh blieb verletzt zurück. Der Fahrer blieb unverletzt.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus und sicherte die Unfallstelle. Einsatzkräfte suchten nach den Tieren, zunächst erfolglos. Auch ein Jäger stand bereit, um zu helfen. Am späten Abend lief eine Kuh auf die Bundesstraße und wurde von einem Auto angefahren. Sie verendete. Bei dem Zusammenstoß wurde zudem ein Achtjähriger leicht verletzt.

Am Sonntagmorgen fanden Einsatzkräfte die zweite Kuh bei einer Kiesgrube, fingen sie nach einem Schuss mit einem Betäubungsgewehr ein und brachten sie zum Hof. Ein Schaden von etwa 15 000 Euro entstand.

