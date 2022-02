Küchenbrand verursacht hohen Schaden

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im Ortenaukreis ist laut Polizei ein Schaden „im unteren Hunderttausender Bereich“ entstanden. Nach ihren Angaben brach das Feuer am Sonntagmorgen in der Küche aus und griff auf Teile des Daches über. Die 37-jährige Bewohnerin des Hauses in Fischerbach sei unverletzt geblieben. Die Klärung der Brandursache steht aus, jedoch ist der Polizei zufolge menschliches Versagen nicht auszuschließen.

