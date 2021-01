Der Karlsruher SC will in seinem ersten Heimspiel des neuen Jahres heute den Anschluss an die obere Tabellenregion wahren. Gegner Greuther Fürth ist allerdings in bestechender Form, gewann acht seiner vergangenen zehn Spiele in der 2. Fußball-Bundesliga und liegt aktuell auf Platz drei. Die Karlsruher müssen auf die gesperrten Dirk Carlson und Lukas Fröde verzichten. Auch Babacar Gueye ist nach einem positiven Corona-Test erneut nicht dabei.

KSC-Kader

KSC-Trainerteam

KSC-Spielplan

Tabelle der 2. Bundesliga

KSC-Saisonstatistiken