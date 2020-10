KSC will nach Sieg gegen Sandhausen auch in Nürnberg punkten

Nach seinem ersten Saisonsieg gegen den SV Sandhausen am vergangenen Wochenende will Fußball-Zweitligist Karlsruher SC heute beim 1. FC Nürnberg nachlegen und die Abstiegsplätze verlassen. Mit Ausnahme von Mittelfeldspieler Janis Hanek stehen KSC-Trainer Christian Eichner alle Spieler zur Verfügung. Die Favoritenrolle sieht der 37-Jährige aber bei den Nürnbergern, die in der laufenden Saison bislang fünf Punkte geholt haben und den eigenen Ansprüchen noch hinterherhinken.

