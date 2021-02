Der 2021 noch ungeschlagene Karlsruher SC will seine Erfolgsserie auch heute (13.30 Uhr/Sky) gegen Jahn Regensburg fortsetzen. An den ersten sechs Spieltagen der 2. Fußball-Bundesliga im neuen Jahr holten die Badener fünf Siege und ein Unentschieden. Mit einem Erfolg über die Regensburger, die im gesicherten Tabellenmittelfeld liegen, würden sie den Anschluss an die Aufstiegsplätze wahren. Verzichten muss der KSC auf seinen gesperrten Mittelfeldstrategen Marvin Wanitzek und den verletzten Linksverteidiger Philip Heise.

