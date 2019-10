KSC will mit Rückkehrer Fröde in die nächste Pokalrunde

Mit Rückkehrer Lukas Fröde, aber ohne den noch angeschlagenen Lukas Grozurek will Zweitligist Karlsruher SC am Dienstag (20.45 Uhr) im DFB-Pokal eine Runde weiter kommen. Gegen den SV Darmstadt 98 möchte KSC-Trainer Alois Schwartz dafür vor allem auf Gegentore zu schlechten Zeitpunkten verzichten. „Wir haben früh, direkt vor der Halbzeit, und spät einen bekommen. Da müssen wir uns ein bisschen verbessern“, forderte der Coach am Montag mit Blick auf das 3:3 gegen Hannover 96 am Wochenende.

Elfmeterschießen üben will der Club vor dem Zweitrunden-Duell mit Darmstadt nicht. „Ich bin ja froh, dass der (Marvin, Anm.) Wanitzek gegen Hannover mal einen verwandelt hat. Das war sehr positiv“, sagte Schwartz. In der Liga war das Auswärtsspiel in Darmstadt Anfang des Monats 1:1 ausgegangen.

Im Falle eines Einzugs in die nächste Runde winken dem Club laut Sportdirektor Oliver Kreuzer rund 680 000 Euro. „Geld, das wir gut gebrauchen können. So eine Sondereinnahme täte uns gut“, betonte er.

KSC-Kader

KSC-Spielplan

Tabelle der 2. Liga