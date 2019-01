KSC will in Zwickau ein Zeichen im Aufstiegskampf setzen

Der Karlsruher SC will im ersten Pflichtspiel des Jahres beim FSV Zwickau ein Zeichen im Aufstiegskampf der 3. Fußball-Liga setzen. „Wir werden gleich von der ersten Minute an schauen, dass wir gut ins Spiel hineinkommen. Wir haben da auch ein bisschen noch was aus dem Hinspiel gutzumachen“, kündigte Verteidiger Marco Thiede am Donnerstag an. Im Hinspiel war der KSC nicht über ein 1:1 hinausgekommen.

Am Sonntag (13.00 Uhr) kann Trainer Alois Schwartz bis auf Alexander Groiß, dem immer noch eine Entzündung im Bauchraum Probleme bereitet, aus dem Vollen schöpfen. Auch der zweite Tabellenplatz und drei Punkte Vorsprung vor dem Halleschen FC auf Rang vier verleiht den Badenern Sicherheit im Aufstiegskampf.

Die gute Ausgangslage wolle der Verein mit einem erfolgreichen Start in Zwickau noch verbessern, erklärte der KSC-Trainer. „Es wird aber darauf ankommen, viel zu laufen und viele Zweikämpfe anzunehmen, damit unsere fußballerische Qualität zum Tragen kommt.“

