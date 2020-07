Der Karlsruher SC hat den Start seiner Vorbereitung um zwei Tage verschoben und wird nun am 4. August das Mannschaftstraining wieder aufnehmen. Als Begründung gab der Zweitligist am Donnerstag an, dass die Deutsche Fußball Liga (DFL) im Vorfeld zwei Corona-Tests für die Mannschaft vorschreibe. Ob die erste Einheit vor Zuschauern stattfinden kann, werde derzeit geprüft. Ursprünglich hatten die Badener am 2. August mit dem Mannschaftstraining im Wildpark starten wollen. Testspieltermine stehen bislang noch nicht fest.

