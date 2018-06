Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat in einem Testspiel gegen den Liga-Konkurrenten TSV 1860 München mit 0:1 (0:1) verloren. Den einzigen Treffer am Mittwochabend für die Löwen erzielte Bobby Wood bereits in der 5. Minute. München war vor 450 Zuschauern im Josef März Stadion in Rosenheim in der Folge das frischere Team und kam gegen die aus dem Trainingslager im österreichischen Fügen angereisten Badener zu zahlreichen weiteren Chancen. „Wir haben 20 Minuten Zeit gebraucht, in der waren sie spritziger“, räumte KSC-Trainer Markus Kauczinski ein.

Trotz Anlaufschwierigkeiten zeigte sich der Karlsruher Coach aber mit der Leistung seiner Mannschaft am Ende zufrieden: „Wir haben das dann egalisiert und es war ein interessantes und gutes Spiel. Eine temporeiche Partie mit Chancen auf beiden Seiten.“ Kauczinski wechselte zur Halbzeit alle Feldspieler aus, sein Münchener Gegenüber Ricardo Moniz tauschte nach einer knappen Stunde den Großteil seiner Mannschaft aus.