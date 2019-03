KSC-Trainer demonstriert Gelassenheit vor Spitzenspiel

Trainer Alois Schwartz vom Karlsruher SC will dem Spitzenspiel beim SV Wehen Wiesbaden im Aufstiegskampf der 3. Fußball-Liga keine zu hohe Bedeutung geben. „Egal wie es ausgeht, ich denke, es ist kein vorentscheidendes Spiel“, sagte der 52-Jährige vor der Auswärtspartie am Sonntag (14.00 Uhr/MagentaSport): „Die Liga ist so eng.“ Vor dem 31. von 38 Spieltagen liegt der KSC mit 55 Zählern auf dem 2. Tabellenrang und kann mit einem Sieg in Wiesbaden seinen Vorsprung auf den Verfolger auf sechs Zähler ausbauen.

Fraglich ist noch der Einsatz von Sercan Sararer, der Wadenprobleme hat. Auf den zuletzt gesperrten Marc Lorenz können die Badener wieder zurückgreifen.

