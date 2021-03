KSC stoppt Erfolgsserie des FC St. Pauli

Der Karlsruher SC hat die Siegesserie des FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga beendet. Durch das 0:0 am Samstag im Wildparkstadion verpasste der KSC allerdings einen großen Schritt in Richtung Aufstiegsplätze. Nach zuvor fünf Siegen nacheinander stehen die Hamburger dagegen weiter im gesicherten Mittelfeld der Tabelle.

Daniel-Kofi Kyereh (7. Minute) und Rico Benatelli (57.) hatten die größten Torchancen für die Gäste, beide scheiterten aber jeweils am stark reagierenden KSC-Torhüter Marius Gersbeck. Die beste Gelegenheit der Karlsruher ließ Benjamin Goller (60.) aus, der frei vor dem Tor am ebenfalls starken Gäste-Keeper Dejan Stojanovic nicht vorbeikam.

Nach einer schwachen ersten Halbzeit hatte die Partie erst nach dem Seitenwechsel Schwung aufgenommen. Wenige Tage nach dem Derbysieg gegen den HSV trat St. Pauli selbstbewusst auf, doch der teils herausragende Gersbeck bewahrte den KSC vor dem Rückstand. In der Schlussphase baute der Kiezclub immer stärker ab, was die Karlsruher aber nicht zum Siegtreffer nutzen konnten.

© dpa-infocom, dpa:210306-99-714774/2

