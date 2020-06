KSC stattet Eigengewächs Trivunic mit Profi-Vertrag aus

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat Eigengewächs David Trivunic mit einem Profi-Vertrag ausgestattet. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler, der bereits im Winter-Trainingslager in Spanien beim Zweitliga-Team der Badener reinschnuppern durfte, unterschrieb einen ligaunabhängigen Kontrakt bis Juni 2022. In der laufenden Saison bestritt Trivunic für den KSC 16 Partien in der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest.

