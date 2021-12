KSC stark ersatzgeschwächt gegen Heidenheim

Dem Karlsruher SC fehlt im Baden-Württemberg-Duell der 2. Fußball-Bundesliga mit dem 1. FC Heidenheim die komplette rechte Seite. Neben dem offensiven Mittelfeldspieler Kyoung-Rok Choi, der wegen einer Gelb-Rot-Sperre ausfällt, ist auch Marco Thiede nicht einsatzbereit. Der rechte Außenverteidiger habe eine Verletzung aus dem mit 1:3 verlorenen Spiel bei Dynamo Dresden mitgenommen, sagte KSC-Trainer Christian Eichner am Freitag. Eine genaue Diagnose nannte er nicht.

Wen Eichner gegen Heidenheim am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) stattdessen in die Startelf stellen will, konnte er noch nicht sagen. Denn neben Thiede und Choi fehlen auch weiter einige Langzeitverletzte. Trotz der langen Ausfallliste fordert der 39-Jährige nach dem schwachen Auftritt in Dresden eine Reaktion von seiner Mannschaft. Unter der Woche habe er mit Hilfe eines intensiven Videostudiums „versucht, die Sinne zu schärfen“. Der KSC brauche mehr Konstanz in seinen Leistungen.

Im 1. FC Heidenheim, der vor dem Hinrunden-Abschluss nur zwei Punkte hinter einem direkten Aufstiegsplatz steht, sieht der Coach einen starken Gegner. Das Team von Trainer Frank Schmidt habe in jeder Saison eine Phase, in der es vorne mitspiele. „Diese Qualität kennen wir und werden uns darauf einstellen.“ Mit 27 Punkten hat Heidenheim vor der Partie sechs Zähler mehr als der KSC.

