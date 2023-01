KSC-Stammkraft Wanitzek verlängert Vertrag bis 2027

Fußball-Profi Marvin Wanitzek will beim Karlsruher SC seine zehn Jahre vollmachen. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler hat seinen Vertrag beim badischen Zweitligisten bis zum 30. Juni 2027 verlängert, wie der KSC am Dienstag mitteilte. „Marvins Entwicklung beim KSC ist ebenso beeindruckend wie noch nicht beendet. Er kam in der 3. Liga zu uns und hat sich in den letzten Jahren zu einem absoluten Führungsspieler unserer Mannschaft entwickelt“, sagte Sport-Geschäftsführer Oliver Kreuzer über Wanitzek.

Der gebürtige Ubstädter kam 2017 vom VfB Stuttgart nach Karlsruhe. In der laufenden Saison stand er in jeder Partie in der Startelf und kann auf bisher sechs Tore und fünf Torvorlagen verweisen. Die Nummer 10 der Karlsruher stand einst schon als jugendlicher Fan im Wildparkstadion. Für Kreuzer ist Wanitzek „zweifelsohne einer der besten Spieler der 2. Bundesliga, wenn nicht sogar der Beste auf seiner Position“. Der Profi selbst betonte: „Der KSC ist meine Familie, meine Heimat und meine Zukunft. Ich bin dankbar und stolz, das blau-weiße Trikot weiterhin über so einen langen Zeitraum tragen zu dürfen.“

