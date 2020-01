Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat einen Technischen Leiter Sport installiert und dafür den Ex-Profi Necat Aygün verpflichtet. Der 39-Jährige soll als Kaderplaner tätig sein und die Leitung der Scouting-Abteilung übernehmen. Die Stelle gab es beim KSC bislang nicht. „Ich kenne Necat aus gemeinsamen Zeiten bei 1860 München, wo er mir in gleicher Funktion zur Seite stand“, sagte Manager Oliver Kreuzer laut Mitteilung vom Mittwoch. Aygün, der in seiner Karriere als Profi für Besiktas Istanbul, die SpVgg Unterhaching, den FC Ingolstadt, den SV Sandhausen und den TSV 1860 München aktiv war, tritt seine Stelle am 1. Februar an.

