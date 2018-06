KSC rettet sich in Relegation: 1:0-Sieg gegen Frankfurt

Karlsruhe (dpa) - Der Karlsruher SC kann weiter auf den Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga hoffen. Die Badener bezwangen am Sonntag beim Saisonfinale die bereits als Aufsteiger feststehende Eintracht Frankfurt 1:0 (1:0) und verteidigten damit den Relegationsplatz. Elias Charalambous erzielte vor 26 780 Zuschauern im ausverkauften Wildparkstadion den entscheidenden Treffer (9. Minute). Nun trifft Karlsruhe in den beiden Relegationsspielen auf Jahn Regensburg, den Tabellendritten der Dritten Liga.