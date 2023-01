KSC ohne Trio ins Trainingslager: Breithaupt soll bleiben

Mit insgesamt 29 Spielern ist Fußball-Zweitligist Karlsruher SC am Freitag ins Trainingslager nach Spanien gereist. Die Verteidiger Florian Ballas, Felix Irorere und Lazar Mirkovic sind nicht in Estepona dabei. Das Trio fehle aus Gründen der Trainingssteuerung, teilte ein Clubsprecher mit. Mittelfeldspieler Tim Breithaupt, um den es zuletzt mehrfach Wechselgerüchte gegeben hatte, war hingegen mit an Bord und wird den KSC laut Sportgeschäftsführer Oliver Kreuzer in diesem Winter auch nicht verlassen. „Am Ende des Tages kann ich nur sagen, dass Tim hierbleibt“, sagte Kreuzer den „Badischen Neuesten Nachrichten“. Breithaupts Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2024.

Bis zum 22. Januar bereiten sich die Karlsruher in Andalusien, wo sie mittlerweile seit Jahren Stammgast sind, auf die Rückrunde vor. Unter anderem stehen zwei Testspiele auf dem Programm. Am Sonntag trifft der KSC auf den ungarischen Verein Puskás Akadémia FC, am kommenden Freitag auf RB Salzburg. Die Bekanntgabe der Partie gegen die Österreicher hatte für reichlich Unmut bei den KSC-Fans gesorgt. Ihr erstes Liga-Spiel im neuen Jahr bestreiten die Badener am 27. Januar gegen den SC Paderborn.

Kader Karlsruher SC

Mitteilung Karlsruher SC

© dpa-infocom, dpa:230113-99-209053/3