KSC nimmt Training auf: Gueye soll am Dienstag einsteigen

Nach einer kurzen Weihnachtspause hat der Karlsruher SC am Montag das Training wieder aufgenommen. Alle am Vorabend bei den Spielern durchgeführten Corona-Tests seien negativ ausgefallen, teilte ein Sprecher des badischen Fußball-Zweitligisten auf dpa-Nachfrage mit. Noch nicht auf dem Platz stand Stürmer Babacar Gueye. Der 25-Jährige soll - wie vorher abgesprochen - erst im Laufe des Montags von einem kurzen Heimatbesuch im Senegal zurückkehren und am Dienstag dann in die Vorbereitung auf das kommende Auswärtsspiel bei den Würzburger Kickers (Samstag, 13.00 Uhr/Sky) einsteigen.

