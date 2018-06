Auch aus einem kleinen Erfolgserlebnis lässt sich Selbstvertrauen ziehen: Unter diesem Motto geht der Fußball-Zweitligist Karlsruher SC die Partie beim 1. FC Heidenheim am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) an. Nach dem 1:1 unter der Woche gegen Fortuna Düsseldorf wollen die Badener auf der Ostalb einen weiteren Schritt aus der sportlichen Krise tun. Denn trotz des vierten Spiels ohne Sieg nacheinander war die Leistung gegen die Rheinländer gut.

„Man darf sich einfach auf dem Platz nicht verpissen“, sagte KSC-Mittelfeldspieler Dimitrij Nazarov am Freitag. Trainer Markus Kauczinski habe den Spielern gesagt, dass sie durchaus Fehler machen dürften. „Wir dürfen dann aber keine Angst haben, den nächsten Ball zu fordern“, erklärte Nazarov.

Kauczinski muss zwar weiter auf Jonas Meffert (Adduktorenprobleme), Daniel Gordon (Knieverletzung) und Neuzugang Dimitrios Diamantakos (Oberschenkelprobleme) verzichten, sieht seine Mannschaft aber im Aufschwung. „Wir sind absolut in der Lage, dagegen zu halten“, sagte er. „Ich merke auch am Einsatz in den ganzen Gesprächen und Analysen, dass die Jungs unbedingt aus der Talsohle rauswollen.“

1. FC Heidenheim

Karlsruher SC