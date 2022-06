KSC-Innenverteidiger verletzt: Faserriss bei Irorere

Beim Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC hat sich der Innenverteidiger Felix Irorere im Training einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Der 19-Jährige fällt daher vorerst aus, teilte der Verein am Mittwoch mit. Bereits am Wochenende war in Daniel O'Shaughnessy ein weiterer Innenverteidiger längerfristig ausgefallen. Der 27-Jährige brach sich beim 0:1 der finnischen Nationalmannschaft in Rumänien das linke Wadenbein. O'Shaughnessy wird mindestens sechs Wochen bis drei Monate nicht spielen können, erklärte der KSC-Mannschaftsarzt Marcus Schweizer.

