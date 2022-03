KSC hofft auf Umschwung gegen kriselnde Regensburger

Nach seinen erfolglosen Tagen in Hamburg will der Karlsruher SC wieder wichtige Punkte für den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga sammeln. Kapitän Jerôme Gondorf steht für das Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) wieder zur Verfügung. Bei der 1:3-Niederlage beim FC St. Pauli am vergangenen Wochenende hatte der Mittelfeldantreiber wegen einer Gelbsperre gefehlt. Wenige Tage zuvor war der KSC beim Hamburger SV aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Die Regensburger haben von ihren zurückliegenden zehn Spielen acht verloren und nur eins gewonnen.

