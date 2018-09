Von Aalener Nachrichten

In Steinheim am Albuch (Kreis Heidenheim) ist Mittwochabend ein 53-Jähriger zu Tode gekommen. Der mutmaßliche Täter wurde kurz darauf festgenommen. Wie die Polizei Ulm am Donnerstag mitteilte, hatten Zeugen den Beamten gemeldet, dass auf einem Firmenparkplatz in der Hellensteinstraße in Steinheim am Albuch neben einem Auto ein blutüberströmter Mann liege.

Die Zeugen gaben den Hinweis auf ein Auto, mit dem der mögliche Täter auf der Flucht sein könnte.