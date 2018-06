KSC gewinnt Testspiel gegen SC Austria Lustenau mit 2:1

Karlsruhe (dpa) - Der Karlsruher SC hat am Freitag in einem Testspiel gegen den SC Austria Lustenau mit 2:1 (0:0) gewonnen. Der Tabellenvierte der 2. Fußball-Bundesliga geriet vor 200 Zuschauern gegen den österreichischen Zweitligisten durch einen Treffer von Lucas Galvao (59. Minute) zunächst in Rückstand. Verteidiger Michael Vitzthum (69.) und Nachwuchsspieler Tim Grupp (77.) sicherten den Badenern jedoch den zweiten Testspielsieg in der Winterpause. KSC-Trainer Markus Kauczinski brachte insgesamt 22 Spieler zum Einsatz. Die Partie begann mit beinahe halbstündiger Verspätung, weil die Österreicher auf der Autobahn im Stau stecken geblieben waren.