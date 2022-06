KSC findet Hofmann-Nachfolger: Kaufmann kommt auf Leihbasis

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat einen Nachfolger für den zum VfL Bochum abgewanderten Torjäger Philipp Hofmann gefunden. Mikkel Kaufmann wechselt auf Leihbasis vom dänischen Spitzenclub FC Kopenhagen an den Wildpark, wie die Karlsruher am Mittwoch mitteilten. Der 21 Jahre alte Angreifer trug in der Vorsaison das Trikot von Karlsruhes Liga-Konkurrenten Hamburger SV.

Kaufmann absolvierte am Dienstag den Medizincheck und wird am Donnerstag zum ersten Mal mit seiner neuen Mannschaft auf dem Feld stehen, heißt es weiter. In 32 Pflichtspielen für die erste Mannschaft des HSV traf der Stürmer, der alle Nachwuchsnationalmannschaften Dänemarks durchlief, zwei Mal.

„Er ist trotz seiner jungen Jahre als Stürmer variabel einsetzbar und kennt auch schon die 2. Bundesliga. Das ist eine ideale Kombination. Er ist eine Bereicherung für unsere Offensive“, sagte Sport-Geschäftsführer Oliver Kreuzer über Kaufmann, der eine große Lücke füllen muss. Vorgänger Hofmann kam auf 21 Tore in 37 Pflichtspielen.



Vereinsmitteilung

© dpa-infocom, dpa:220622-99-758039/2