KSC-Coach Eichner fordert in Hannover Steigerung im „Königsdrittel“

Trainer Christian Eichner vom Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC reist mit großem Respekt zum ersten Auswärtsspiel der neuen Saison am Samstag (13.00 Uhr/sky) bei Hannover 96. Man treffe auf „eine absolute Top-Mannschaft dieser Liga, die sich auf dem Transfermarkt nochmal sehr gut verstärkt hat“, sagte der 37-Jährige am Donnerstag. Er warnte vor den „spielstarken“ Mittelfeldakteuren Dominik Kaiser und Genki Haraguchi sowie den „Büffeln“ Marvin Ducksch und Hendrik Weydandt im Sturm.

Der Auftritt seiner eigenen Mannschaft beim knappen Pokal-Aus gegen den 1. FC Union Berlin (0:1 nach Verlängerung) am vergangenen Samstag mache ihm aber durchaus Mut, erklärte Eichner. „Wenn sie es schafft, weiter so eklig zu sein, können wir uns auf ein tolles Spiel freuen“, sagte der KSC-Coach, der sich aber mehr Durchschlagskraft und Präzision in der Offensive wünscht. „Das letzte Drittel ist das Königsdrittel im Fußball. Da entscheiden Einzelaktionen. Da muss sehr viel passen. Daran müssen wir weiter arbeiten, um einen ordentlichen Auftritt dann auch zu vollenden.“

Fehlen wird dem KSC in Hannover Verteidiger David Pisot, dem gegen Berlin ein Gegenspieler aufs Sprunggelenk gefallen war.

