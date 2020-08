Der Karlsruher SC startet mit einem Auswärtsspiel bei Hannover 96 in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga. Das geht aus der Veröffentlichung des Spielplans durch die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag hervor. Die Partie wird am 19., 20. oder 21. September stattfinden. Das erste Spiel im heimischen Wildparkstadion bestreitet die Mannschaft von Trainer Christian Eichner rund eine Woche später gegen den VfL Bochum.

