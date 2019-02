KSC befürchtet Lizenzprobleme wegen fehlendem Tribünendach

Für den Bau und die Betreuung von Flüchtlingsunterkünften in Weißenau, Bavendorf und Schmalegg hat die Stadt Ravensburg in den vergangenen Jahren 4,35 Millionen Euro ausgegeben. In Weißenau wurden in Modulbauweise drei Häuser mit 20 Wohnungen errichtet, in Bavendorf und Schmalegg je ein Haus mit vier Wohnungen.

Gerade das Projekt an der Florianstraße mit eigenen Photovoltaikanlagen wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats hoch gelobt.