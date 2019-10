Von Klaus Weiss

Zwölf bis Dreizehn Millionen Menschen leiden in Deutschland unter Migräne. Sie ist die dritthäufigste Krankeit der Welt. Als eine der wenigen Rehakliniken bietet die Neurologische Abteilung der Schlosssklinik ein spezielles Migränekonzept für Betroffene an. Was Migräne überhaupt für eine Krankheit ist, und was dagegen getan werden kann, durften überraschend viele Zuhörer bei dem Vortrag von Roland Gerster, Migränespezialist in der Schlossklinik, erfahren.