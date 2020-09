Der Fehlstart des Karlsruher SC in die 2. Fußball-Bundesliga ist perfekt. Der Fastabsteiger der vergangenen Saison, der erneut auf seinen erkrankten und von Wechselgerüchten begleiteten Toptorjäger Philipp Hofmann verzichten musste, verlor am Sonntag mit 0:1 (0:1) gegen den VfL Bochum. Der frühere Karlsruher Simon Zoller (14. Minute) sorgte vor 1200 Zuschauern im Wildparkstadion für den ersten Saisonsieg des VfL und die zweite Niederlage des KSC am zweiten Spieltag. Bochums Geritt Holtmann flog wegen Meckerns mit Gelb-Rot vom Platz (68.).

In einer schwachen ersten Halbzeit gab es kaum Torszenen. Nur Zoller sorgte mit einem Schlenzer von der Strafraumgrenze zum 0:1 für einen Höhepunkt. Nach der Pause drängte der KSC gegen die sehr defensiv eingestellten Gäste auf den Ausgleich, fand aber trotz der mehr als zwanzigminütigen Überzahl meist nicht die spielerischen Mittel, um die Bochumer Abwehr zu überlisten. Nur der für Hofmann aufgestellte Babarcar Gueye sorgte mit einem Kopfball (66.) für Gefahr.

