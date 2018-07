Kroatische Fans feiern Sieg gegen Dänemark mit Autokorso

Kroatische Fans haben den Sieg ihrer Nationalmannschaft gegen Dänemark bei der Fußball-WM in Russland mit einem spontanen Autokorso in Stuttgart zelebriert. Rund 100 Fahrzeuge seien in der Innenstadt zusammengekommen, sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Montagmorgen. Die Autos seien eine halbe Stunde lang gefahren. Ausschreitungen gab es nicht: Laut Polizei blieb die Siegesfeier friedlich.

Knapp 30 000 Kroaten wohnen im Großraum Stuttgart. Und das lässt die Stimmung zu den WM-Spielen auch jedes Mal hochkochen. Gegen den Vizeweltmeister Argentinien kommen circa 1500 auf die Theodor-Heuss-Straße in Stuttgart um dort den Einzug ins Achtelfinale entgegenzufiebern. Was folgt ist eine Party in rot-weiß-blau. Allerdings auch wieder mit kleinen Misstönen