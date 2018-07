Kroaten im Finale: Tausende Fans auf Straßen erwartet

Zum WM-Finale Kroatien-Frankreich heute werden in der Stuttgarter Innenstadt wieder Tausende von Fans erwartet. Weil in der Landeshauptstadt sehr viele Kroaten leben, dürften die Straßen wie bereits bei den vergangenen Spielen der Südosteuropäer wieder in einem Meer aus rot-weißem Karo versinken. Die Polizei rechnet mit mindestens genauso vielen Fans wie zuletzt - beim Halbfinale zählten die Beamten in der Stadtmitte während des Spiels 2500 bis 3000 Fans, später kamen rund 500 weitere hinzu. Man stelle sich auf Verstöße mit Pyrotechnik ein, treffe aber keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen. „Wir ziehen unser normales Programm durch, das hat sich bewährt“, sagte ein Polizeisprecher. Im Ortskern werden rund 200 Hundertschaften der Polizei im Einsatz sein.