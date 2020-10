Das Zweiradhaus Amann in der Goldgasse und Ravensburger Interieur in der Eisenbahnstraße schließen. Beide Geschäfte haben eine lange Geschichte in der Ravensburger Innenstadt. Diese Gründe nennen die Eigentümer für die Geschäftsaufgabe.

Zweiradhaus Amann Keinen Zusammenhang mit der Corona-Pandemie habe ihre Entscheidung, das Zweiradgeschäft in der Goldgasse zu schließen, bestätigt Wolfgang Amann. Auch die Begeisterung für das Fahrradfahren sei ungebrochen, ebenso die Lebensfreude und ihre optimistische Sicht auf die Zukunft, ...