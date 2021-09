Kritik aus Südwest-CDU an Meldeplattform gegen Steuerbetrug

Die Online-Meldeplattform zur Ermittlung von Steuerbetrügern im Südwesten sorgt nun auch zwischen Grünen und CDU in Baden-Württemberg für Streit. CDU-Landesvize Thorsten Frei, der auch wieder für den Bundestag kandidiert, startete einen Generalangriff auf die Grünen.

„Wieder einmal zeigen die Grünen ihr wahres Gesicht“, erklärte Frei am Mittwoch mit Blick auf das Portal des Landesfinanzministeriums von Ressortchef Danyal Bayaz (Grüne). „Nicht nur gegen die Polizei hegen sie einen Generalverdacht und zeigen unseren treu dienenden Beamten regelmäßig die kalte Schulter, wenn es eigentlich politische Rückendeckung bräuchte.“ Die Meldeplattform sei ein weiterer Schritt in diese Richtung: „Mit dem Steuerpranger in Baden-Württemberg wird dieser Generalverdacht auf jeden fleißigen und steuerzahlenden Bürger ausgeweitet.“

Eine entsprechende Meldeplattform solle Hinweisgebern „einen sicheren und anonymen Kommunikationsweg“ bieten, um Verstöße anzuzeigen, teilte das Finanzministerium in Stuttgart mit. Es handle sich um das erste Portal dieser Art in Deutschland.

Frei, der auch stellvertretender Unionsfraktionschef im Bundestag ist, zog das Thema noch stärker in den Bundestagswahlkampf hinein und warnte vor einer Koalition aus SPD, Grünen und Linken. „Da zeigt sich schon jetzt einmal, wo die Reise mit rot-grün-roter Regierungsverantwortung hingehen würde. Die Linkspartei würde dann mit der noch immer bestehenden Kommunismus- und Stasi-Erfahrung vieler ehemaliger SED-Kader zum Turbolader für Denunziantentum.“

Dem grünen Koalitionspartner im Südwesten warf er „Doppelmoral“ vor. „Während die Grünen die AfD für deren Lehrerpranger verächtlich gemacht hat, will sie dieses Instrument an anderer Stelle selbst einsetzen.“ Frei stellte klar: „Egal ob links oder rechts, Denunziantentum hat keinen Platz in Deutschland.“ Vor drei Jahren hatte ein AfD-Landtagsabgeordneter eine Plattform im Internet freigeschaltet, auf der Schüler anonym Lehrkräfte melden sollten, die im Unterricht gegen die AfD hetzen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte das damals als „offenes Denunziantentum“ kritisiert und von „Bausteinen ins Totalitäre“ gesprochen.

