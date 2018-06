Auch aus Reihen der FDP hält die Kritik an Bundespräsident Christian Wulff an: Das TV-Interview habe längst nicht alle Fragen beantwortet, sagte der FDP-Europaparlamentarier Michael Theurer am Donnerstag beim Landesparteitag in Stuttgart.

Viele in der FDP bedauerten inzwischen, dass die Liberalen in der Bundesversammlung für Wulff gestimmt hätten und nicht für seinen Gegenkandidaten, den Bürgerrechtler Joachim Gauck.

Theurer sagte: „Die Nibelungentreue zur Merkel-CDU hat sich für die FDP wieder einmal nicht ausgezahlt.“ (lsw)