Kritik an Tanzverbot an Karfreitag: Vize-Ministerpräsident Strobl verteidigt Regelung

Der Landesbischof der evangelischen Landeskirche in Württemberg, Frank Otfried July, hat am Karfreitag die Bedeutung des Tanzverbots betont. Der Karfreitag sei ein öffentlicher und zugleich stiller Tag, es sein ein Tag, den manche Menschen gerne verdrängten, vergessen machen oder gar wegtanzen wollten, sagte July in seiner Predigt in der Stuttgarter Stiftskirche laut einem vorab verbreiteten Text.

Wir gedenken heute, am Karfreitag, der Kreuzigung Jesu. Für uns Christen ist das ein besonderer, ein stiller Feiertag und ein Tag der Andacht und Besinnung. Es gibt leider wieder vielerorts Bestrebungen von Grünen und der SPD, den Schutz des Karfreitags aufzuweichen.

Die Kreuze dieser Welt ließen sich jedoch so nicht aus der Welt zaubern, betonte July. „Auch in der verkohlten Kathedrale Notre-Dame in Paris steht inmitten von Schutt und Asche gut sichtbar das warm leuchtende Kreuz — ein eindrückliches Symbol dafür, dass Gott gerade dort anwesend ist, wo Elend, Schmerz und Traurigkeit am größten sind.“

Auch der Vize-Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Thomas Strobl (CDU), hat sich gegen eine weitere Lockerung des Tanzverbots an Karfreitag ausgesprochen. „Wir gedenken heute, am Karfreitag, der Kreuzigung Jesu. Für uns Christen ist das ein besonderer, ein stiller Feiertag und ein Tag der Andacht und Besinnung. Es gibt leider wieder vielerorts Bestrebungen von Grünen und der SPD, den Schutz des Karfreitags aufzuweichen.“

Der Schutz der Feiertage sei in der letzten Legislatur von Grün-Rot gelockert worden, bemerkte Strobl. „Wir stehen weiteren Aufweichungstendenzen hart und entschieden entgegen — mit uns ist das nicht zu machen. Wir werden nicht zulassen, dass der Karfreitag zu einem Tag wie jeder andere wird.“

Gerade in der heutigen, immer schnelllebigeren Welt tue es allen gut, wenn man ganz bewusst einen Tag lang innehalten könne. „Das Tanzverbot am Karfreitag ist nach wie vor zeitgemäß“, betonte Strobl.

Im bundesweiten Vergleich war das Feiertagsgesetz im Südwesten lange besonders streng. Ende des Jahres 2015 wurden die Regeln aber etwas gelockert.

Wer die freien Tage vor dem Osterfest in Baden-Württemberg mit lustigen Filmen im Kino oder tanzend verbringt, verstößt gegen das Gesetz. Wenn Christen der Kreuzigung Jesu gedenken, herrscht im Südwesten eine gesetzlich vorgeschriebene Feiertagsstille.

Zwischen Gründonnerstag 18.00 Uhr und Karsamstag 20.00 Uhr darf nicht öffentlich getanzt werden. Neben Tanzveranstaltungen ist auch das Vorführen bestimmter Kinofilme verboten.