Kritik an Strobl: Ausschuss diskutiert „verdeckte Kräfte“

Innenminister Thomas Strobl (CDU) soll sich am heutigen Mittwoch im Innenausschuss des Landtags wegen seiner Äußerungen zu „verdeckten Kräften“ in Sigmaringen erklären. In der nicht-öffentlichen Sitzung des Ausschusses spricht er nach Angaben eines Ministeriumssprechers über das Sicherheitspaket für Sigmaringen. Strobl hatte zuvor mitgeteilt, dass dort nach Hilferufen des Bürgermeisters wegen auffälliger Asylbewerber „verdeckte Kräfte“ des Landeskriminalamtes unterwegs sein werden. Daran gab es Kritik von der Opposition, der Polizeigewerkschaft DPolG und auch den Grünen im Landtag.

Als verdeckte Ermittler werden im Polizeijargon Personen bezeichnet, die mit falschen Identitäten in kriminelle Szenen eingeschleust werden. Tatsächlich sei es jedoch um verdeckte Ermittlungen und damit um ganz normale polizeiliche Maßnahmen gegangen, erklärte Strobl.

Innenministerium

Stadt Sigmaringen