Seit Donnerstag ist der Stopp an der Zapfsäule noch einmal erheblich teurer geworden: Da endet der Tankrabatt, mit dem die Bundesregierung Autofahrer entlasten wollte. Südwest-Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) rät Autofahrern, ihren Fahrstil zu ändern, um Sprit zu sparen. Das gefällt nicht jedem.

Söder für Verlängerung des Tankrabatts

Während etwa Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) oder Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil (SPD) die Laufzeit des Rabatts gerne verlängert sehen wollen, hat Hermann (Grüne) dazu eine ganz andere Meinung. Die Maßnahme sei nicht sinnvoll und habe nur Steuergeld verbrannt, sagte er der „Schwäbischen Zeitung“. Menschen mit geringem Einkommen müsse man anders entlasten, etwa über ein Mobilitätsgeld. Der Tankrabatt aber sei einfach allen zugutegekommen - auch jenen, die sich höhere Spritpreise leisten könnten. Eine Verlängerung des Rabatts bringe schon deshalb nichts, weil aus Gründen des Klimaschutzes weniger fossile Brennstoffe verbraucht werden müssten, um den klimaschädlichen CO2-Ausstoß zu senken. Für Autofahrer hatte der Minister auch gleich ein paar Tipps parat.

Südwest-Minister: „Spritsparend fahren“

„Zunächst mal werden die hohen Spritpreise hoffentlich dazu führen, dass viele Menschen spritsparend fahren. Wenn ich sehe, wie mancher mit Vollgas an die rote Ampel heranfährt, bei Grün abartig beschleunigt oder auf der Autobahn aufs Gas drückt und rast, dann kann ich manchmal kaum glauben, dass Sprit teuer ist. Da sind bei einigen schon ein, zwei Liter pro 100 Kilometer Einsparung allein wegen des Fahrstils drin“, sagte er der „Schwäbischen Zeitung“.

FDP-Chef Rülke: „Ermüdende Vorstöße gegen Autofahrer“

Hans-Ulrich Rülke, Chef der FDP im Südwest-Landtag, kritisiert die Äußerungen scharf. „Minister Hermann hat wohl verdrängt, dass seine grünen Parteigenossen auch Teil der Bundesregierung sind. Wenn ihm Ampelbeschlüsse nicht passen, warum kritisiert er dann nicht den eigenen Laden? Im Übrigen ermüdet die immer gleiche Leier des Winne Hermann. Immer geht es gegen das Auto und gegen die Autofahrer“, so Rülke.

AfD: „Tankrabatt war ein verfehltes Instrument“

Ebenso wenig erwärmen kann sich AfD-Fraktionschef Bernd Gögel für die Ratschläge. Zwar habe der Grünen-Minister in einem Punkt recht: Der Tankrabatt war von Anbeginn ein verfehltes Instrument. Er ist nicht vollständig beim Verbraucher angekommen, nutzt also den Konzernen, und hat überdies Vielfahrer und damit eher Haushalte mit hohem und mittleren Einkommen entlastet.“ Aber Tipps für Autofahrer seien nicht angemessen, so Gögel und spielt auch auf Forderungen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) an, die Menschen sollten häufiger den Waschlappen nutzen, statt zu duschen. „Dass Hermann allerdings im Stile seines Waschlappen-Ministerpräsidenten konkrete Fahrstiländerungen gibt, verbitte ich mir“, sagte Gögel.

SPD: „Banale Spartipps“

Auch aus der SPD-kommt Kritik - aber zunächst an der SPD-geführten Bundesregierung. „Der Tankrabatt war nicht der Weisheit letzter Schluss, die SPD favorisiert zielgerichtete Entlastungen. Wie sehr sich die Treibstoffpreise von den Rohölpreisen entkoppelt haben, bleibt aus unserer Sicht ein Fall von Marktmissbrauch und ein Fall für die europäischen Kartellbehörden“, so SPD-Fraktionsvize Nicolas Fink. An den Landesverkehrsminister hat er eine Forderung: „Winfried Hermann sollte keine banalen Spartipps abgeben, sondern als Minister handeln: Beim Ausbau des öffentlichen Verkehrs passiert im Land zu wenig, und auf Bundesebene steht Hermann jetzt auch bei der Nachfolge des 9-Euro-Tickets quer im Stall.“