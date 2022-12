Krisengipfel: Kinderärzte schlagen Alarm - Warnung vor bleibenden Schäden für Kinder und Eltern

Mit drastischen Worten haben führende Kindermediziner in Baden-Württemberg am Donnerstag bei einem Krisengipfel die aktuelle Situation in den Kliniken und Praxen geschildert. „Die Lage ist katastrophal“, sagte etwa Professor Christian von Schnakenburg, Vorsitzender des Verbandes Leitender Kinder- und Jugendärzte in Baden-Württemberg.

„Kinder und Eltern erleiden bleibende gesundheitliche Schäden“, so Friedrich Reichert, Ärztlicher Leiter der Kindernotaufnahme am Stuttgarter Olgahospital.

Die Mediziner berichteten von den Zuständen in ihren Häusern. „An 58 von 60 Tagen hatte ich zwölf Stunden in meiner Notaufnahme mehr Patienten als Kapazitäten vorhanden waren“, berichtete Reichert. Kinder müssten in der Notaufnahme übernachten, weil auf den Stationen kein Platz sei, die Wartezeiten seien immens.

„Immer häufiger müssen wir sagen: Es wird schon gut gehen“, so Reichert. Doch es gehe keineswegs immer gut. Seit Jahren gebe es in Deutschland eine Überlastung der Kindermedizin. Das führe dazu, dass planbare Operationen verschieben würden, bis ernsthafte Folgeschäden bei den Kindern einträten.

Kliniken sind mit RS und Influenza überlastet

Die Probleme seien seit Jahren bekannt, doch getan habe sich wenig, monierten die Experten. Die Kindermedizin sei chronisch unterfinanziert, der Mangel an Pflegekräfte dramatisch. Dieser werde jetzt noch durch den hohen Krankenstand verschärft. „Schon 2021 hatten wir einen solchen Gipfel. Und schon damals haben wir gesagt: Wenn eine RS-Welle auf eine ausgeprägte Influenzawelle trifft, kommt es zur Überlastung. Und das ist jetzt passiert“, so Reichert.

Derzeit finde faktisch Triage in vielen Notaufnahmen für Kinder statt, sagte Florence Junghanns, Fachärztin für Pädiatrie an der Uniklinik Ulm. Das heißt: Die Ärzte und Ärztinnen müssen auswählen, welches Kind ein Bett bekommt. Sie schilderte einen beispielhaften Fall: Zwei sechs Monate alte Säuglinge, einer mit einer RS-Infektion, einer mit einem Magen-Darm-Infekt.

Der eine bräuchte Sauerstoff, der andere Infusionen – beides nur auf Station möglich, aber dort war nur ein Bett frei. „Wie erkläre ich den Eltern, dass ihr Kind den Platz nicht bekommt, dass sie zwei Stunden in der Notaufnahme beobachtet wird und dann nach Hause geschickt wird? Wie erkläre ich das dem Pflegepersonal?“, so Junghanns. Die dauerhafte Überlastung zermürbe die Moral von Ärzten und Pflegekräften.

Lucha gesteht Fehler ein und verspricht Besserung

Zu dem virtuellen Treffen hatte Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) eingeladen. „In unseren Krankenhäusern hat sich eine erhebliche Zunahme von Infektionskrankheiten gezeigt, die ganz besonders die Kinder trifft“, sagte Lucha. Es gebe zwar Anzeichen dafür, dass der Höhepunkt der Infektionswelle mit dem RS-Virus überschritten sei. Das zeigten Modellierungen der Uniklinik Ulm.

Doch die Zahl der neuen Grippeinfektionen stiegen weiter exponentiell. „Hier müssen wir mit deutlich höheren Infektionszahlen als in den Jahren 2017 und 2018 rechnen, da die Grippewellen 2020 und 2021 wegen der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie nahezu komplett ausgeblieben sind“, sagte Lucha.

In Baden-Württemberg sind laut Lucha von rund 400 belegbaren Intensivbetten für Kinder aktuell noch 88 frei.

Man habe im Land bereist einiges getan, um den Engpässen entgegenzusteuern. So seien die gesetzlich vorgeschriebenen Untergrenzen für Personal auf Kinderstationen temporär außer Kraft gesetzt. Sonst drohen den Häusern Geldstrafen, wenn sie den Betrieb mit zu wenig Schwestern und Pflegern aufrechterhalten. Das Land gebe außerdem erheblich mehr Geld an die Kliniken als andere Bundesländer. „Beim Thema Tempo müssen wir in der die Politik allerdings besser werden, da gebe ich Ihnen Recht“, so Lucha.

Bis zum Mittag will der Gipfel Sofortmaßnahmen zur Entlastung entwickeln.