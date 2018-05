Nach dem Absturz eines Motorseglers unweit von Rheinfelden mit zwei Leichtverletzten dauern die Ermittlungen des Kriminalkommissariats in Lörrach weiter an. Neue Erkenntnisse gebe es aber noch nicht, hieß es am Donnerstag beim zuständigen Polizeipräsidium in Freiburg. Das Wrack der Unglücksmaschine wurde von der Staatsanwaltschaft Lörrach beschlagnahmt.

Bei dem Absturz waren am Mittwoch zwei Männer verletzt worden, die Maschine glich einem Wrack. Der 51 Jahre alte Pilot und sein 49 Jahre alter Begleiter seien nicht in Lebensgefahr, erklärte ein Polizeisprecher. Das Unglück ereignete sich nahe der Autobahn 861. Ein Verletzter kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, der andere wurde mit einem Krankenwagen in die Klinik gebracht. Das Kleinflugzeug war laut Polizeiangaben am Mittwoch gegen 14.30 Uhr vom Flugplatz Herten-Rheinfelden unmittelbar an der Schweizer Grenze gestartet.

Das Kriminalkommissariat wird von der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) unterstützt. In Medienberichten wurde die Vermutung geäußert, das Flugzeug könne eine Stromleitung gestreift haben. Die Polizei bestätigte das jedoch zunächst nicht.

Mitteilung der Polizei

Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung