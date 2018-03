Baustoff statt Sprengstoff: Das verdächtige Pulver in einem Postsack des Klinikums Bad Cannstatt hat sich als harmlos herausgestellt. Experten des Landeskriminalamts hätten die Substanz als Mörtel identifiziert, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Stuttgart. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet. Das Pulver war am Dienstag in der Post der Klinik aufgefallen und löste einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus.