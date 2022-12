Erneuter Bombenfund in Heidelberg: Evakuierung läuft

Nach einem erneuten Bombenfund bei Bauarbeiten in Heidelberg haben Stadt und Polizei am Donnerstagabend damit begonnen, das Gebiet rund um den Fundort zu evakuieren. Der Zustand der Bombe erfordere eine „schnellstmögliche Entschärfung“, teilte die Stadt mit. Ein Großteil der Bahnstadt sowie Teile des Stadtteils Bergheim müssten evakuiert werden. In dem betroffenen Bereich leben über 7000 Menschen. Die Arbeiten würden bis weit in die Nacht andauern.

Die Polizei sei mit einem Großaufgebot vor Ort, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. Es gebe Durchsagen über Lautsprecher von Streifenwagen und spezielle Lautsprecherwagen. Außerdem würden Einsatzkräfte bei den Anwohnern klingeln. Der im betroffenen Gebiet liegende Hauptbahnhof sei bislang noch nicht von den Maßnahmen betroffen. Wenn es zur Entschärfung durch den Kampfmittelräumdienst komme, sei jedoch mit kurzfristigen Einschränkungen im Regional- und Fernverkehr zu rechnen, so der Sprecher.

Die Stadt bat die betroffenen Anwohner, sich um Übernachtungsmöglichkeiten außerhalb des betroffenen Gebiets zu kümmern. Es würden Notunterkünfte eingerichtet, diese könnten womöglich aber nicht alle Betroffenen aufnehmen, hieß es.

Erst am 7. Dezember war in Heidelberg eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Beide Fundorte liegen nur wenige Meter auseinander, wie die Polizei mitteilte. Auch damals mussten Tausende evakuiert werden - ehe die Bombe entschärft werden konnte.

