Kreuzwegneubau in Zeiten leerer Kirchen

Von Hannah Schulze

In einem ungeschickten Moment fällt Ihnen das Handy aus der Tasche oder vom Tisch und ist kaputt. Trotz Handyhülle. Ärgerlich! Auch Philip Frenzel von der Hochschule Aalen ist das passiert. Daraufhin hat er sich ein paar Gedanken gemacht und das Thema in seine Abschlussarbeit aufgenommen. Das Ergebnis war ein „ADcase“ – AD für active damping also „aktives Dämpfen“.