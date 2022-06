Kreuzfahrtschiff mit 166 Passagieren auf Buhne aufgelaufen

166 Passagiere sind auf einem kleinen Kreuzfahrtschiff im Rhein gestrandet, nachdem dieses auf eine Buhne aufgelaufen ist. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war das Schiff in der Nacht bei Rheinstetten (Landkreis Karlsruhe) vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers des Kapitäns auf eine Bauvorrichtung aus Stein aufgelaufen. Bei dem Vorfall wurde eine Frau leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen wurde das Schiff nicht so sehr beschädigt, dass Wasser eintreten könnte. Derzeit ist der Rhein in der Nähe des Unfallortes nicht für den Schiffsverkehr gesperrt, jedoch herrsche ein Überhol- und Begegnungsgebot, so ein Sprecher der Polizei. Am Dienstagmorgen soll mithilfe eines weiteren Schiffes versucht werden, das havarierte Kreuzfahrtschiff mit den Passagieren wieder in die Fahrrinne zu ziehen.

