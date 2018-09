Kreuzfahrtschiff in Ludwigshafen auf Sandbank aufgelaufen

Ein Kreuzfahrtschiff hat sich am Dienstagmorgen in Höhe des Luitpoldhafens in Ludwigshafen auf einer Sandbank im Rhein festgefahren. Das Schiff war auf der Reise von Basel nach Amsterdam und wollte in Mannheim anlegen, wie die Wasserschutzpolizei Ludwigshafen mitteilte. Bei dem Anlegeversuch sei das Schiff auf die Sandbank gefahren. Die 185 Fahrgäste blieben unverletzt und auch das Schiff sei nach ersten Erkenntnissen nicht beschädigt worden, hieß es. Am Rhein herrscht nach der wochenlangen Trockenheit und Sommerhitze derzeit Niedrigwasser. „Wenn mehr Wasser im Rhein wäre, wäre das eventuell nicht passiert“, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei der Deutschen Presse-Agentur.

Die Passagiere sollten zunächst von einem anderen Schiff abgeholt werden, was aber nach Angaben des Sprechers wegen des niedrigen Wasserstands zunächst nicht möglich war. Deshalb blieben alle Fahrgäste zunächst an Bord. Ein Gütermotorschiff sollte im Laufe des Nachmittags das festgefahrene Kreuzfahrtschiff freischleppen. „Dafür wird der betroffene Bereich dann für die Schifffahrt gesperrt“, so der Sprecher.