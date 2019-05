Kretzschmar: Jährliches Großturnier wichtig für den Handball

Der ehemalige Weltklasse-Linksaußen Stefan Kretzschmar sieht die enge Taktung von Welt- und Europameisterschaften im Handball als bedeutend für die Sportart an. Jedes Jahr findet im Januar abwechselnd eine WM oder EM statt. „Früher dachte ich auch, dass es gut wäre, wenn wir alle vier Jahre einen Wettbewerb haben. Aber heute ist unsere Sportart extrem von diesem einen Event abhängig und deshalb brauchen wir das auch“, sagte der 46-Jährige am Sonntag bei einer Talkrunde der Rhein-Neckar Löwen in Mannheim.

Der Handball sollte laut Kretzschmar aber trotz einer Begeisterung wie etwa bei der Heim-WM Anfang des Jahres keine Vergleiche zum Fußball ziehen. „Da müssen wir uns realistisch einschätzen, die Handball-Welt ist überschaubar. Aber der Handball gehört ja noch zu den wenigen Sportarten, die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen vorkommen“, sagte er. „Da müssen wir mit dem Status Quo zufrieden sein und uns mit anderen Team-Sportarten messen.“