Kretschmann: Zwei Jahre Corona haben „Grenzen aufgezeigt“

Zwei Jahre Corona-Pandemie haben den Menschen in Baden-Württemberg laut Ministerpräsident Winfried Kretschmann in vielen Bereichen Grenzen aufgezeigt. „Fast alle gesellschaftlichen Systeme - sei es Verwaltung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft - waren auf eine bisher nicht gekannte Weise herausgefordert“, sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. „Das haben wir zum Beispiel erlebt in der Digitalisierung des Gesundheitswesens oder beim Distanzunterricht an den Schulen.“

Für Lehren aus zwei Jahren Pandemie sei eine Enquetekommission, wie von der grün-schwarzen Landesregierung geplant, ein „sehr geeignetes Instrument“, sagte Kretschmann. „Da kann intensiv und mit unterschiedlichen Sichtweisen an solchen Themen gearbeitet werden.“ Es wäre „eine verschenkte Chance, wenn wir diese Erfahrungen nicht nutzen, um für die nächste Krise besser vorbereitet zu sein“.

Nach monatelangem Ringen hat die Landesregierung entschieden, die Kommission mit dem Titel „Krisenfeste Gesellschaft“ im Alleingang zu schaffen. SPD und FDP warfen Grün-Schwarz daraufhin vor, sich einer Aufarbeitung der Corona-Politik zu verweigern.

© dpa-infocom, dpa:220220-99-212981/2