Kretschmann zur Krisen-Lage im Südwesten: „Ich habe auch keinen Geldscheißer“

Hohe Inflation, Klimawandel, Gasmangel. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich am Dienstag in Stuttgart beunruhigt über die aktuelle Situation seines Bundeslands geäußert.

Dennoch stellte er sich klar gegen die Forderung seines Landesparteichefs Pascal Haggenmüller, der in der „Südwest Presse“ nach einer Schuldenaufnahme für Investitionen in den Klimaschutz gerufen hat. An der Schuldenbremse will er nicht rütteln, betonte Kretschmann. Die sei in der Verfassung verankert.

Ich sehe erstmal keine verfassungsändernden Mehrheiten für sowas. Winfried Kretschmann (Grüne)

Mit seinem Kabinett habe er sich am Dienstagvormittag ausführlich über den potenziell drohenden Mangel an Gas ausgetauscht, erklärte der Regierungschef.

„Was bei einer Gasmangellage droht, sowohl den Haushalten als auch den Unternehmen, das ist eine höchst ernste Angelegenheit. Da geht es um Tausende Arbeitsplätze und darum, ob die Menschen den Winter durchheizen können“, sagte er.

Kretschmann will Regierungserklärung abgeben

Kretschmann kündigte eine Regierungserklärung zum Thema an sowie konkrete Vorschläge zum Einsparen von Gas für Bürger und Unternehmer.

Die aktuell extrem hohen Preise für Energieträger wie Gas belasteten die Bürger massiv, räumte Kretschmann ein. Noch vor der Sommerpause wolle er mit seiner grün-schwarzen Regierungsmannschaft Beschlüsse fassen.

Klar sei aber:

Man kann nur das Geld ausgeben, das man hat.

Das gelte auch für Investitionen in den Klimaschutz. „Der Kampf gegen den Klimawandel ist erstmal nicht vom Haushalt abhängig“, so Kretschmann.

Den Ausbau von regenerativen Energiequellen wie Windkraft übernähmen schließlich Investoren. „Ich kann nicht Geld in die Staatskasse zaubern“, betonte der Regierungschef. „Ich habe auch keinen Geldscheißer im Staatsministerium, wie im berühmten Märchen.“