Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist nach seinem Aufenthalt in Kalifornien nach Kanada geflogen. Kretschmann landete am Mittwochabend (Ortszeit) mit seiner Delegation in Toronto, der Hauptstadt der kanadischen Provinz Ontario und einer der bedeutendsten Metropolen des Landes. Dort will er sich am Donnerstag unter anderem über neue Mobilitätskonzepte informieren und Gespräche mit kanadischen Politikern führen. Der Aufenthalt in Kanada stellt die letzte Station von Kretschmanns zehntägiger Nordamerika-Reise dar. In Kalifornien besuchte der Grünen-Politiker zuvor einen Klima-Gipfel und Firmen im Silicon Valley.