Kretschmann zu Grünen: „Nicht Bangemachen von Umfragen“

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat seiner Partei Mut zugesprochen angesichts des Abwärtstrends in Wahlumfragen: „Lasst euch nicht Bangemachen von Umfragen oder einigen hämischen Kommentaren“, sagte Kretschmann in einer Videobotschaft für den ersten bundesweiten digitalen Parteitag der Grünen am Samstag. Auf lange Sicht sei entscheidend, wer einen Kompass besitze, der in die Zukunft weise. „Deshalb können wir als Grüne zuversichtlich sein.“

Kretschmann stimmte die Grünen auch auf eine schwierige Zeit im Kampf für den Klimaschutz ein. Die Klimakrise sei schwieriger zu bewältigen als Corona - insbesondere in einer schweren Wirtschaftskrise. „Da ist Flexibilität gefragt, damit wir mit unserem Kernthema mehrheitsfähig bleiben“, mahnte er. „Das wird uns allen viel abverlangen.“

